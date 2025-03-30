1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemeleri: 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde gözler 1000 TL'lik ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 4 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte ödemelerin 3 bin liralık kısmı SSK ,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine, dul ve yetim maaşı alanlara ve yaşlılık aylığı alanlara yatırıldı. Kalan 1000 TL farkın yatırılacağı tarih için ise gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Peki, 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?

4 BİN LİRANIN 3 BİN LİRASI EMEKLİLERE ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvimle birlikte ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM'deki teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte fark ödemesi takvimi belirlenerek en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerini bayramdan hemen sonra yatırması bekleniyor.