12 Bin TL Promosyon Verilecek! Yılbaşı Müjdesi...

Belediyelerin promosyon ihaleleri devam ediyor.

Sandıklı Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Çöl, belediye personellerimizin uzun süredir beklediği banka promosyonu konusunda müjdeli bir açıklama yaparak, Sandıklı Belediyesi tarihinde rekor bir rakamla promosyon anlaşmasının resmi olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

'En Avantajlı Teklifi Sunan Bankayla Anlaştık'

Başkan Dr. Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının ekonomik haklarına yönelik attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini belirterek; “Belediye personelimizin mali haklarını güçlendirmek ve daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla bir süredir banka promosyonu konusunda görüşmeler yürütüyorduk. Bu çerçevede personelimize 12,532.00 TL’lik rekor bir promosyon avantajı sağladık. Bütün bankaların taleplerini dikkate alarak en avantajlı teklifi sunan banka ile anlaşmaya vardık.” dedi.

Anlaşma kapsamında belediye personelinin maaşlarını aldıkları bankadan özel avantajlar ve promosyon elde edeceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Çöl; “Personelimizin maddi konularda daha rahat bir nefes almasını sağlamak için bu adımı attık. Banka promosyonu, personelimizin ek gelir elde etmelerine katkı sağlayacak ve onların yaşam standartlarını yükseltecektir. Belediye olarak personelimizin refahını ön planda tutmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.