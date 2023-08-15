15 Ağustos 2023 zam haberleri! Bugün nelere zam geldi?
AK Parti ekonomik krizin faturasını halkın sırtına yüklemeye devam ediyor. Her geçen gün zam haberleriyle uyanan Türk halkı, 15 Ağustos 2023 günü de güne zamlarla başladı. Peki 15 Ağustos 2023 günü nelere zam geldi?
AK Parti, ekonomik krizin yükünü halkın omuzlarına yükleme konusundaki tutumunu sürdürüyor. Peki, 15 Ağustos 2023'te hangi alanlarda zamlar gerçekleşti?
BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.16 liradan satılıyor.
İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul’da benzin fiyatı: 36.16 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 38.34 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 16,29 TL
Ankara’da benzin ve motorin fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.60 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL
İzmir’de benzin ve motorin fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.66 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL