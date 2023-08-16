17 Ağustos zam haberleri! Bugün nelere zam geldi? Akaryakıtta güncel fiyatlar ne?

Türk halkı ekonomik sıkıntılarla mücadeleye devam ediyor. Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırma sonucuna göre açlık sınırı 11 bin 525 liraya dayanarak asgari ücreti geçti. Peki 17 Ağustos 2023 günü nelere zam geldi?

BENZİNE YENİ ZAM MI GELİYOR 2023?

Akaryakıttaki zam furyası artarak devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam da benzine geliyor. Benzinin litresi 1 lira 55 kuruşluk artışla 38 lirayı aşacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısı motorine gelen zammın ardından bu gece de otogaza kallavi bir zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş artacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK? (16-17 AĞUSTOS 2023)

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 33 kuruşa çıkacak.

• İstanbul benzin fiyatı : 37,71 TL

• Ankara benzin fiyatı : 38,24 TL

• İzmir benzin fiyatı : 38,33 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında kamu personelimize yüzde 42 artış öngörüldü." dedi. Memur-Sen, teklifin revize edilmesini talep etti.