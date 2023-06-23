2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zamları büyük oranda netlik kazanacak. En düşük emekli maaşının yapılan son düzenlemeyle 7 bin 500 lira yükseltilmesinin ardından, emekli maaşı bu rakamın üstünde olanlar için kademeli artış formülü masada.

ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

"KADEMELİ ARTIŞ OLACAK?"

Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti:

- Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

• 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

• 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

• Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

• Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

• 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26