2023 Gazi aylıkları ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023'teki güncellemeyle 3250 liraya yükseltilen en düşük gazi maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağı açıkladı. Bunun üzerinde gazi aylıkları, 8 bin 506 liraya yükseltildi.

2023 Gazi aylıkları ne kadar oldu?
AA
Son Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Mart Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023'teki güncellemeyle 3250 liraya yükseltilen en düşük gazi maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağı açıklamıştı.

Bakan Bilgin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

 GAZİ AYLIKLARI YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamayla gazi aylıklarının 2023 itibarıyla 8506 liraya yükseltilen asgari ücret seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Öte yandan güvenlik korucularının emekli maaşlarının ise 7500 liraya çıkarıldığı ifade edildi.

# harp ve gazi aylığı ek ödemeleri # Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
O ödemeler hesaplara yattı Deprem bölgesinde mobil hat kararı Bakanlık duyurdu: Ödemeler 14-19 Nisan'da yapılacak! Emekli aylığı düzenlemesi Resmi Gazete'de
Çok Okunanlar
1 7 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye saldırıyor
3 ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı
4 EYT başvuru takip sorgulama ekranı yayında
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (7 NİSAN 2023)