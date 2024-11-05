2023 Kamu İşletmeleri Raporu açıklandı
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 1,3 trilyon lira çıktı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 157,5 artarak 2,9 trilyon lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu duyurdu. Raporda, yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 19 KİT, 1 KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 33 kamu işletmesi bulunduğu belirtiliyor. Performans açısından değerlendirildiğinde, KİT sisteminin brüt satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %13,9 artarak 1,3 trilyon liraya ulaştı; bu artışın büyük kısmı TEİAŞ ve EÜAŞ'tan kaynaklandı.
KİT sistemi, 2023'ü yaklaşık 159,3 milyar lira faaliyet karıyla tamamladı. Bu faaliyet karının oluşmasında, brüt satışların %13,9 artması ve satış maliyetlerinin %0,5 oranında azalması önemli rol oynadı. Vergi ve yasal yükümlülüklerin ardından sistemin net karı 74,7 milyar lira olarak kaydedildi.
KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü, 2023 yılında bir önceki yıla göre %157,5 artışla 2,9 trilyon liraya yükseldi. Bu büyüklüğün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı %11,2 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış, özellikle duran varlıklardaki enflasyon muhasebesi sonucu gerçekleşen artıştan kaynaklandı.
Toplam öz kaynak büyüklüğü 2023 yılında %360,2 artışla yaklaşık 2 trilyon liraya çıktı. Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucu, KİT sisteminin toplam nominal sermayesi %78,3 artarak 932 milyar liraya ulaştı. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini %25,9 artırarak 616,3 milyar liraya çıkardı.
KİT sisteminin pasif yapısında, yabancı kaynakların öz kaynaklara oranla daha fazla olduğu gözlemlendi. Öz kaynaklar toplam pasifin %67,1’ini oluştururken, yabancı kaynakların oranı %32,9 olarak belirlendi.
İstihdam giderleri de artış gösterdi; 2019 yılında ortalama 100 bin 512 kişi istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 98 bin 922’ye düştü. KİT'lerin toplam istihdam giderleri ise 2023'te bir önceki yıla göre %109,7 artarak 62 milyar liraya ulaştı. 2019 yılında gelir tablosuna yansıyan toplam satış ve faaliyet giderlerinin %8,4’ü istihdam giderlerinden oluştu. KİT bünyesindeki çalışanların işverene maliyeti ise 2023 yılında memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 41.825 lira, işçiler için ise 61.777 lira oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı