2023 Kamu İşletmeleri Raporu açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu duyurdu. Raporda, yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 19 KİT, 1 KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 33 kamu işletmesi bulunduğu belirtiliyor. Performans açısından değerlendirildiğinde, KİT sisteminin brüt satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %13,9 artarak 1,3 trilyon liraya ulaştı; bu artışın büyük kısmı TEİAŞ ve EÜAŞ'tan kaynaklandı.

KİT sistemi, 2023'ü yaklaşık 159,3 milyar lira faaliyet karıyla tamamladı. Bu faaliyet karının oluşmasında, brüt satışların %13,9 artması ve satış maliyetlerinin %0,5 oranında azalması önemli rol oynadı. Vergi ve yasal yükümlülüklerin ardından sistemin net karı 74,7 milyar lira olarak kaydedildi.

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü, 2023 yılında bir önceki yıla göre %157,5 artışla 2,9 trilyon liraya yükseldi. Bu büyüklüğün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı %11,2 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış, özellikle duran varlıklardaki enflasyon muhasebesi sonucu gerçekleşen artıştan kaynaklandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2023 yılında %360,2 artışla yaklaşık 2 trilyon liraya çıktı. Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucu, KİT sisteminin toplam nominal sermayesi %78,3 artarak 932 milyar liraya ulaştı. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini %25,9 artırarak 616,3 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısında, yabancı kaynakların öz kaynaklara oranla daha fazla olduğu gözlemlendi. Öz kaynaklar toplam pasifin %67,1’ini oluştururken, yabancı kaynakların oranı %32,9 olarak belirlendi.

İstihdam giderleri de artış gösterdi; 2019 yılında ortalama 100 bin 512 kişi istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 98 bin 922’ye düştü. KİT'lerin toplam istihdam giderleri ise 2023'te bir önceki yıla göre %109,7 artarak 62 milyar liraya ulaştı. 2019 yılında gelir tablosuna yansıyan toplam satış ve faaliyet giderlerinin %8,4’ü istihdam giderlerinden oluştu. KİT bünyesindeki çalışanların işverene maliyeti ise 2023 yılında memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 41.825 lira, işçiler için ise 61.777 lira oldu.