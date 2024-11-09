2025 zammı yaklaşırken uzmanlar uyardı: 'Randevu bulunamıyor, çabuk olun'

Pasaporttan, ehliyete bir çok kaleme zam gelecek. Nüfus Müdürlükleri'ndeki başvuru taleplerinin yüzde 40 oranında arttığı, randevu bulmanın ise giderek daha zor hale geldiği belirtiliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
2025 zammı yaklaşırken uzmanlar uyardı: 'Randevu bulunamıyor, çabuk olun'
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2025 yılına yaklaşırken, ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine yapılması beklenen yüksek oranlı zamlar, vatandaşları harekete geçirdi. Yeni yılda yaklaşık yüzde 44'lük bir artış öncesinde, milyonlarca kişi işlemlerini halletmek için sıraya girdi. Nüfus Müdürlükleri'ndeki başvuru taleplerinin yüzde 40 oranında arttığı, randevu bulmanın ise giderek daha zor hale geldiği belirtiliyor.

2025'te ehliyet ve pasaport harçlarında yapılacak büyük zamlardan önce, vatandaşlar işlemlerini tamamlamak için yoğun bir şekilde başvuruyor. Özellikle eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybetmesi, başvuru sayısındaki artışı hızlandırdı. Uzmanlar, 31 Aralık'a kadar yapılacak başvuruların yalnızca 15 TL yenileme ücreti gerektirdiğini, ancak bu tarihten sonra ücretlerin 5 bin TL'yi aşabileceğini belirtiyor.

Araç muayene süreleri dolan sürücüler de zamdan etkilenmemek için erken randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve Nüfus Müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yarattı.

Ankara'da bir sürücü kursu işletmecisi olan Harun Yılmaz, son bir ayda ehliyet kurslarına olan talebin iki katına çıktığını söyledi. Yılmaz, "Başvuruların en geç Aralık'ın ikinci haftasına kadar tamamlanması gerekiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40'lık bir artış gözlemlendiğini ifade etti. Zamdan kaçınmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini yıl sonuna kadar tamamlamaya çalışıyor.

Uzmanlar, zamlı tarifeye girmemek ve daha fazla ödeme yapmamak için vatandaşların başvurularını en kısa sürede tamamlamalarını öneriyor.

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