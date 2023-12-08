500 TL’lik banknot mu geliyor? İşte O tarih

500 TL’lik yeni banknot iddiası tekrardan ortaya atıldı. Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirdiği iddiasını tekrarladı. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu daha önceki Merkez Bankası yönetimi tarafından yalanlanan 500 TL’lik banknot iddiasını yeniden tekrarladı. Babuşçu, 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri ile birlikte canlı yayında tek tek anlatarak 500 TL’lik banknot için de tarih verdi.

"2024'ün İlk Yarısı Olabilir"

Babuşçu’ya Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında geçen yıl Merkez Bankası tarafından yalanlanan iddiası 500 TL'lik banknot iddiası soruldu. Prof. Dr. Şenol Babuşçu ise “Banknot hazırlıkları o dönem yapılmıştı fakat seçimler nedeniyle çıkması ertelendi. Seçim sonrasına kalmıştı. Tabii genel seçim sonrası, bir de yerel seçim girdi araya. Yerel seçimin arkasından ben hala aynı iddiadayım. Yani önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında… Yerel seçimden sonraki 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanarak iddiasını tekrarladı.