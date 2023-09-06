6 Eylül 2023 altın fiyatları! İslam Memiş'ten bomba gram altın tahmini

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.658,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise 1.659 lira seviyesinden yatay bir seyirle başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını ise 11.005 lira olarak satılıyor.

ALTIN ONSU DÜŞÜYOR

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı 1.923,6 dolardan işlem görüyor.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek seviyede uzun süre tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yükselen ABD tahvil getirileri ve doların, altına olan talebin azalmasına neden olduğunu söyledi.

İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

Altın ve Para Piyasaları uzmanı, altında yükseliş için tarih verdi. Memiş şunları kaydetti: