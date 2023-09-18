6 şirkete rekabet soruşturması! Sözlü savunma alınacak

Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak.

6 şirkete rekabet soruşturması! Sözlü savunma alınacak
Son Güncelleme:

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. firmalarının özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

SÖZ KONUSU TOPLANTI 17 EKİM 10.30'DA YAPILACAK

Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ. ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 17 Ekim 14.30'da yapılacak.

# rekabet kurumu # media markt # TeknoSA
Çok Okunanlar
Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'
Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Öne Çıkanlar Güzel balık pişirmenin püf noktaları! Öğrenmeniz saniyeler sürecek... - Ulusal Kanal Güzel balık pişirmenin püf noktaları! Öğrenmeniz saniyeler sürecek... - Ulusal Kanal Banka promosyonu caiz mi? Banka promosyonu caiz mi?