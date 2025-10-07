7 Ekim 2025 güncel döviz kuru: Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?

İşte 7 Ekim 2025 güncel döviz kurları ve performansları:

Serbest piyasada dolar 41,7004 TL’den alınıp 41,7051 TL’den satılıyor ve güne yüzde 0,01 artışla başladı. Euro ise 48,7344 TL’den alınıp 48,7916 TL’den satılıyor; euroda değişim yüzde -0,24 olarak kaydedildi. Sterlin 56,1274 TL’den işlem görüyor.

Dün dolar en yüksek 41,7055 TL, en düşük 41,6803 TL seviyesini gördü ve günü 41,6956 TL’den kapattı. Euro ise dün en yüksek 48,9368 TL, en düşük 48,6037 TL seviyesinde işlem görerek günü 48,8734 TL ile tamamladı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Dolar, Ekim ayının ilk gününe göre 0,16 TL artış göstererek yüzde 0,39 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri 35,3663 TL olan dolar, 6,34 TL artışla yüzde 17,91 değer kazandı. Son bir yılda dolar; 34,2623 TL’den 41,7016 TL’ye yükselerek yüzde 21,71 değer kazancı sağladı.

EURONUN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Euro, Ekim başına göre -0,03 TL düşerek yüzde -0,06 değer kaybetti. Yılbaşı başlangıç değeri 36,4849 TL olan euro, 12,27 TL artışla yüzde 33,63 değer kazandı. Son bir yılda euro; 37,6269 TL’den 48,7561 TL’ye yükselerek yüzde 29,58 değer kazandı.

STERLİNİN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Sterlin, ay başına göre 0,05 TL artış göstererek yüzde 0,08 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri 43,9782 TL olan sterlin, 12,12 TL artarak yüzde 27,56 değer kazandı. Son bir yılda sterlin; 44,8601 TL’den 56,0965 TL’ye yükselerek yüzde 25,05 değer kazandı.