7. kez tasarruf tedbirleri ilan edildi! Önceki tedbirler sonuçsuz kaldı

22 yıllık AK Parti iktidarında daha önce de 6 kez kamuda tasarruf paketi açıklandı. Ancak hepsi sonuçsuz kaldı. Zira hükümet kendi ilan ettiği tedbirlere dahi uymadı. Devletin zirvesindeki harcamalar her zaman komuoyunu meşgul etti.

7. kez tasarruf tedbirleri ilan edildi! Önceki tedbirler sonuçsuz kaldı
Editör: Haber Merkezi

AK Parti 2002 yılında iktidar oldu. O dönemde Başbakan Bülent Ecevit tarafından Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi’ni yürürlüğe konmuştu.

AK Parti o genelgeyi aynen sahiplendi. "Kamu harcamalarında israfın önlenerek etkinlik ve verimliliğin artırılması" amaçlanmıştı. Ancak genelge sonuçsuz kaldı.

2003 yılında Başbakanlık genelgeleri çıkartıldı. "Kamuda tasarrufun öncelediği" ilan edildi. 2005'te 2006’da, 2007’de, 2008'de 2017’de yine gündemde aynı konu vardı. Peş peşe "kamuda tasarruf genelgeleri" çıkartıldı.

2018-2020 dönemini bu kez söylem biraz farklıydı: Kamuda üç yıllık tasarruf dönemi... Hatta bu 3 yıllık süre "stratejik hedef" ilan edildi...

AK Parti 2024 yılındaki bu hamlesiyle 7. kez "tasarruf paketi" ilan etmiş oldu.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylarKamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylarGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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