7. kez tasarruf tedbirleri ilan edildi! Önceki tedbirler sonuçsuz kaldı

AK Parti 2002 yılında iktidar oldu. O dönemde Başbakan Bülent Ecevit tarafından Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi’ni yürürlüğe konmuştu.

AK Parti o genelgeyi aynen sahiplendi. "Kamu harcamalarında israfın önlenerek etkinlik ve verimliliğin artırılması" amaçlanmıştı. Ancak genelge sonuçsuz kaldı.

2003 yılında Başbakanlık genelgeleri çıkartıldı. "Kamuda tasarrufun öncelediği" ilan edildi. 2005'te 2006’da, 2007’de, 2008'de 2017’de yine gündemde aynı konu vardı. Peş peşe "kamuda tasarruf genelgeleri" çıkartıldı.

2018-2020 dönemini bu kez söylem biraz farklıydı: Kamuda üç yıllık tasarruf dönemi... Hatta bu 3 yıllık süre "stratejik hedef" ilan edildi...

AK Parti 2024 yılındaki bu hamlesiyle 7. kez "tasarruf paketi" ilan etmiş oldu.