768 sağlık personeli alınacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’ya alınacak 768 yeni sağlık personelinin başta Şehir Hastanesi olmak üzere il hastanelerinde istihdam edileceğini açıkladı.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Başkan Mustafa Önsay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "37 Sağlık Teknikeri, 39 Sağlık Memuru, 450 Hemşire,182 işçi ve 60 diğer branşlarda toplam 768 personel alımı başta Şehir Hastanemiz olmak üzere ilimiz hastanelerinde istihdam edilecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.