Açlık-yoksulluk sınırı açıklandı! Açlık sınırı net asgari ücreti geçti

Her ay açlık yoksulluk araştırması yapan Türk-İş temmuz ayı verilerini de açıkladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12,38'i buldu.

Temmuzda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 liraya yükseldi.

Açlık sınırı ise 11 bin 658 liraya çıktı. Böylece açlık sınırı net asgari ücretin 256 lirayla üzerine tırmandı.

Temmuzda bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 15 bin 123 liraya yükseldi.

Haziran ayında yoksulluk sınırı 33 bin 788 lira, açlık sınırı ise 10 bin 373 lira olarak açıklanmıştı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 37 bin 974 lira olarak hesaplandı.

Temmuz ayında süt ve yoğurt fiyatı değişmezken, peynir fiyatı ortalama yüzde 4 arttı. Zincir marketlerin birçoğunda dana kıyma ortalama 315, kuşbaşı ortalama 340 liradan reyonlardaki yerini aldı.

Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 27,29 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 35,20 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı fiyatı yüzde 30, margarin fiyatı yüzde 20, ayçiçeği yağı fiyatı ise sınırlı düzeyde arttı, tereyağı fiyatı sabit kaldı.