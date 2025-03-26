Ahmet Akyıldız: Dijital ticaretin yeni adresi Ci10.com olacak

Ahmet Akyıldız, kuyumculuk ve inşaat sektörlerinde edindiği deneyimi yazılım ve e-ticaret dünyasına taşıyarak dijital dönüşümün önemli figürlerinden biri haline geldi. Kurucusu olduğu Ci10.com, firmaların iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

“Teknoloji artık sadece bir destek unsuru değil; iş dünyasının kalbini oluşturuyor. Ci10 olarak şirketlerin iş akışlarını dijitalleştirerek rekabet gücünü artırıyoruz,” diyen Akyıldız, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarda yer bulmasının önemine dikkat çekiyor.

Firma, tedarikçilerden hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir ekosistem oluştururken, firmaların doğru bağlantılar kurmasını sağlıyor. Akyıldız, “Dijitalleşme artık bir lüks değil, zorunluluk. Ci10, işletmelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırıyor,” sözleriyle vizyonunu paylaşıyor.

Ahmet Akyıldız, dijital dönüşümün sadece teknolojiye değil, iş yapış biçimlerine de yenilik getirdiğini ifade ediyor: “Ci10, sadece bir platform değil; işletmelerin büyüme yolculuğunda en güçlü yol arkadaşı.”

'İŞ DÜNYASININ DİJİTAL KÖPRÜSÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

İş dünyasında dijital dönüşüm hız kazanırken, dijitalleşme firmalar için önemli bir merkez haline geliyor. Ci10.com adlı platformun kurucusu Ahmet Akyıldız, Ci10’u tasarlarken temel hedefimiz, işletmelerin ihtiyacı olan tüm ticari bağlantıları tek bir çatı altında sunmaktı. Bugün gelinen noktada, firmalar personel bulma, tedarikçilerle çalışma ve hizmet alma süreçlerini burada hızla çözebiliyor,” diyor.

Akyıldız, günümüzde dijitalleşmenin işletmelere sağladığı avantajları vurgulayarak, “Ticaretin kuralları değişiyor. Artık işletmeler hızlı, güvenilir ve doğrudan çözümler istiyor. Ci10, hizmet sağlayıcıları ve işverenleri buluşturarak onlara büyük bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor,” diye ekliyor.

Ci10’un hızla büyüyen bir ekosistem sunduğunu belirten Akyıldız, “Firmalar için sadece bir ilan platformu değil, aynı zamanda güvenilir iş ortaklarıyla buluşabilecekleri bir ticaret merkezi oluşturduk. Dijital ticaretin geleceğinde Ci10’un önemli bir yer tutacağına inanıyoruz,” ifadeleriyle platformun sektördeki rolünü özetliyor.

'Cİ10 BU İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN GELİŞTİRDİĞİMİZ BİR EKOSİSTEM'

Yazılım ve e-ticaret dünyasında hızlı bir yükseliş yakalayan Ci10.com, kurucusu Ahmet Akyıldız’ın vizyonu ile sektörel dönüşüme liderlik ediyor. Akyıldız, dijitalleşmenin işletmeler için artık bir seçenek olmadığını vurguluyor:

“Firmalar, doğru teknolojiyi kullanarak iş süreçlerini hızlandırmak zorunda. Ci10, bu ihtiyacı karşılamak için geliştirdiğimiz bir ekosistem. İşletmelerin tedarikçilerle, hizmet sağlayıcılarla ve hatta iş gücüyle hızlıca bağlantı kurmasını sağlıyoruz.”

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarda daha fazla görünürlük kazanmasına destek olan platform, ticaretin her adımında kolaylık sağlıyor. Akyıldız, “Dijital çağda hız, rekabetin en büyük belirleyicisi. Ci10, hızlı çözümlerle büyümek isteyen firmalar için ideal bir araç,” diyerek platformun farkını ortaya koyuyor.

Ci10, iş dünyasının dijital dönüşümünü sadece desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda yönlendiriyor. “İşletmeler için sınırları kaldırıyoruz,” diyen Akyıldız, ticaretin dijitalleştiği her alanda öncü olmayı hedefliyor

İŞ DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM

Yazılım ve e-ticaret sektörlerinde adından sıkça söz ettiren Ahmet Akyıldız, iş dünyasına kazandırdığı Ci10.com platformuyla dijital dönüşümün liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel iş modellerinden elde ettiği tecrübeyi teknolojiyle buluşturan Akyıldız, işletmelerin dijital dünyada daha görünür olması gerektiğini vurguluyor:

“Teknoloji, iş dünyasının DNA’sını değiştirdi. Ci10 olarak, şirketlerin iş süreçlerini dijitale taşıyarak onlara daha hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz,” diyor.

Ci10, işletmelere sadece ürün ya da hizmet satışı değil; aynı zamanda tedarik, personel yönetimi ve iş birliği fırsatları da sunuyor. Akyıldız, “Firmaların dijitalleşmesi bir seçenek değil, hayatta kalmanın temel koşulu. İş dünyası için bu dönüşümde öncülük etmeye devam edeceğiz,” ifadeleriyle dijitalleşmenin önemini yineliyor.

Ahmet Akyıldız, Ci10 ile ticaretin sadece dijital platformlarda değil, iş yapış biçimlerinde de dönüşüm geçirdiğini belirtiyor. “Ci10, işletmelerin başarıya giden yolculuğunda güvenilir bir rehber. Dijitalleşme ile sınırları kaldırıyor ve firmaların potansiyelini ortaya çıkarıyoruz,” diyerek geleceğe olan inancını paylaşıyor.

'DİJİTAL TİCARETİN YENİ ADRESİ Cİ10.COM OLACAK'

Türkiye’de iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurulan Ci10.com, işletmelerin temel ihtiyaçlarını tek platformda buluşturmayı hedefliyor. Firmanızın iş ilanlarından ürün tanıtımlarına, kampanyalardan dijital kartvizitlere kadar birçok hizmeti ücretsiz sunan bu sistem, dijital çağda iş süreçlerini kolaylaştırmak isteyenler için alternatif bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Platformun kurucusu Ahmet Akyıldız, Ci10’un sunduğu imkanları şu sözlerle özetliyor:

“Dijitalleşme artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Firmaların iş süreçlerini daha hızlı, daha ekonomik ve daha verimli hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle Ci10’u, tüm ihtiyaçların tek noktadan karşılanabileceği bir sistem olarak tasarladık.”

Platformun dikkat çeken özelliklerinden biri, geleneksel baskı kartvizitlerin yerini alan dijital kartvizitler. Bu yenilik, hem maliyetleri azaltıyor hem de işletmelerin dijital varlığını güçlendiriyor. Ayrıca platformda iş ilanı yayınlamak, ürün tanıtımı yapmak ve kampanyaları duyurmak mümkün.

Akyıldız, Ci10’un işlevselliğini vurgulayarak, “Firmaların bu platformda yer alması, iş akışlarını kolaylaştırırken farklı sektörlerden binlerce işletmeye ulaşmalarına olanak tanıyor” diyor.

Ci10, firmaların yalnızca iş süreçlerini dijitale taşımasına değil, aynı zamanda maliyetlerini düşürmesine de katkı sağlıyor. Ücretsiz sunulan birçok hizmetle işletmeler, tanıtım ve reklam harcamalarını minimize edebiliyor.

Türkiye’de yeni kurulan bu dijital ticaret merkezi, farklı sektörlerden işletmelerin hızlıca adapte olabileceği sade bir yapı sunuyor. Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde, Ci10 iş dünyasına pratik çözümler getirmeyi amaçlıyor.