Ajet: 31 Mart'ı bekleyin

Ajet 1. yılına özel seyahat severleri sevindirecek bir sürpriz hazırladığını duyurdu. Kampanyanın 31 Mart tarihinde mobil uygulamadan paylaşılacağı bildirildi.

Aletin duyurusu şu şekilde:

"AJet ile yepyeni hikayeler diyerek çıktığımız bu yolda bir yılı geride bırakırken, bu özel günde birlikte olmaya hazır mısın?

AJet’in birinci yılını kutlamak için harika bir haberimiz var. Sadece AJet Mobil uygulamasına özel bir sürpriz yarın seni bekliyor. Yarına hazırlığını şimdiden yap, bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için AJet Mobil'i indir. Üyelik girişini yap ve bildirimlerini aç!

Yepyeni hikayeler yazmak için yarını bekle!"