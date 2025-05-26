AK Parti içinde ekonomi programına karşı ayrışma derinleşiyor. Son olarak Hükümete yakın Yenişafak Gazetesi uygulanan politikayı 'ekonomik çöküş' olarak manşetine taşıdı. Yüksek faizin sonucu olarak şirket iflaslarının katlandığı ifade edildi. Kulislerde ise ekonomi yönetiminde değişliğe gideceği beklentisi hakim.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci arasındaki ayrışma sonrası ekonomi programına karşı farklı sesler yükselmeye başladı.

Hükümete yakın Yenişafak Gazetesi "Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı. Üretim düştü sanayi duruyor" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

Haberin içeriğinde ekonomi politikasında 2 yıl önce yaşanan keskin makas değişiminin, Türkiye'yi yüksek faiz sarmalına çektiği belirtildi.

Haberde, "İş dünyasının bir numaralı sorunu haline gelen yüksek faiz yükü ve finansman sıkıntısı nedeniyle üretim düştü, sanayide çarklar durma noktasına geldi." ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin manşetiyle ilgili AK Partili Şamil Tayyar, "Yüksek faiz ciddi sorun, krediye erişim büyük problem, sanayici zor durumda, enflasyonla mücadele tekliyor. Bu tespitler, kimi gazete manşetlerine yansımasa da her köşede konuşuluyor, üreticiler burnundan soluyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeni Şafak'ın yanı sıra Sabah gazetesinde de yüksek faize dayalı sıkı para politikası sık sık eleştiri konusu oluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, enflasyonla mücadelenin eksik olduğunu söyleyerek üretime odaklanılması gerektiğini kaydetmişti. Şimşek ise Zeybekçi'nin adını vermeden "Uyduruyorlar" diye karşılık vermişti.

AK Parti içindeki ayrışma büyürken kulislerde ekonomi yönetiminde değişikliğe gidileceği değerlendirmeleri yapılıyor.