AK Parti'nin ekonomi politikasında orta direk açmazı! Mehmet Şimşek ekonomisinde gelir eşitsizliği büyüyor

Milyonların beklediği en düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak kanun teklifi Meclis'te. Ancak memurun asgari ücretinin 22 bin lira yapılması ve özel sektörün eline bırakılan asgari ücretlinin alın terinin 11 bin liralarda kalması gelir dağılımındaki adaletsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlara göre, AK Parti hükümeti uyguladığı ekonomi politikaları ile gelir dağılımda orta direk sınıfını yok etti.

Kamuoyu memur maaşlarını konuşuyor ancak gelir dağılımındaki adaletsizlik geride bırakılıyor.

AK Parti hükümeti en düşük memur maaşının 22 bin lira olması için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu. Ancak yapılan bu adım özel sektörün eline bırakılan asgari ücretlinin durumunun göz ardı edilmesine de neden oldu.

Asgari ücretli çalışanlar, yasalaşması halinde en düşük memur maaşının neredeyse yarısını alıyor. Yani en düşük maaş alan memura 22 bin lira ile geçin diyen hükümet asgari ücretliye ise 11 bin 400 lirayı reva görüyor.

Gelir dağılımındaki bu eşitsizlik ve adaletsizlik Türkiye'nin ve işçi sınıfının önündeki en büyük engel olarak masada.

Uzmanlar, AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomi politikaları ile gelir dağılımdaki adaletsizliğin pandemi sonrası iyice ayyuka çıktığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, kamu yatırımlarından vazgeçerek özel sektöre yönelen hükümet orta direk sınıfını da yok etti.

Böylece uygulanan bu ekonomi politikaları neticesinde ya zenginsiniz ya da yokluğa mahkum.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama geldi.