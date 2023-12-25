Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Araç Sahipleri Hala O İndirimi Bekliyor! 25 Aralık 2023 Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Çoğu araç sürücüsü güncel benzin, motorin, fiyatları kaç TL olduğunu merak etmektedir. Peki 25 Aralık 2023 günü akaryakıt ücretleri ne kadar oldu?

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Araç Sahipleri Hala O İndirimi Bekliyor! 25 Aralık 2023 Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?
Son Güncelleme:

güncel akaryakıt fiyatları herkesi etkilemeye devam ediyor. Sürekli indirimlerle karşılaşılırken araç sahipleri indirim haberlerini bekliyor. Bu indirim haberini bekleyenler internette sürekli olarak akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu aramaktadırlar. Peki 25 Aralık 2023 günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu? 

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Araç Sahipleri Hala O İndirimi Bekliyor! 25 Aralık 2023 Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 25 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,15 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT


ANKARA'DA 25 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 25 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.03 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

 

# akaryakıt fiyatları güncel akaryakıta zam # benzin kaç tl # Motorin kaç TL olacak?
Çok Okunanlar
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Öne Çıkanlar Türkiye ayakta CHP yönetimi PKK’nın yanında! │Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Türkiye ayakta CHP yönetimi PKK’nın yanında! │Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Kanuni Sultan Süleyman’ın Sefere Çıkmadan Önce Yediği Yemekler! Kanuni Sultan Süleyman’ın Sefere Çıkmadan Önce Yediği Yemekler!