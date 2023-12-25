Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? Araç Sahipleri Hala O İndirimi Bekliyor! 25 Aralık 2023 Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

güncel akaryakıt fiyatları herkesi etkilemeye devam ediyor. Sürekli indirimlerle karşılaşılırken araç sahipleri indirim haberlerini bekliyor. Bu indirim haberini bekleyenler internette sürekli olarak akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu aramaktadırlar. Peki 25 Aralık 2023 günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA 25 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,15 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT



ANKARA'DA 25 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 25 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.03 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT