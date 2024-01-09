Akaryakıt Fiyatları Yükseldi Mi? Benzin Bugün Kaç TL Oldu? 9 Ocak 2024 Salı Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Akaryakıt fiyatları devamlı olarak yükselmekte ya da düşmektedir. Bu nedenle araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından izlemeye devam ederler. Bu şekilde güncel fiyatlar Brent petrolün fiyatlarına göre değişmeye devam ederken çok sayıda insan bu fiyatları öğrenmek için internette ararken pek çok bilgiye rastlamaktadır.

Araç sahiplerinin beklediği indirim haberi geldi mi? Akaryakıtta indirim olacak mı? Akaryakıt zamları yaşanacak mı? İşte 9 Ocak 2024 günü güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA 9 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.80 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.01 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL/LT

ANKARA'DA 9 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.44 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.66 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL/LT

İZMİR'DE 9 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.63 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.88 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.47 TL/LT