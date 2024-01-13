Akaryakıt Fiyatları Yükseldi Mi? Bugün Benzin, LPG ve Motorin Kaç TL Oldu? 13 Ocak 2024 Günü Kaç Akaryakıt Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları her gün yükselmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu öğrenmek isteyenler internetten bu sorunu yanıtını aramaktadır. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarının kaç TL olacağı günlük olarak belirlenir. Brent petrolün varil fiyatına göre belirlenen akaryakıt fiyatlarının yükselip düşmediği merak edilmektedir. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA 13 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.87 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.08 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL/LT

ANKARA'DA 13 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.50 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.74 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL/LT

İZMİR'DE 13 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.70 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.96 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.47 TL/LT