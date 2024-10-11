Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarında yükseliş nedeniyle akaryakıta peş peşe zam geldi. Benzinin litresi 64 kuruş zamlandı.

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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar
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Önce motorine bir gün sonra da benzine zam yapıldı. Benzinin litresi 64 kuruş zamlandı. İstanbul'da benzin fiyatı 43 lira 69 kuruşa, Ankara'da 44 lira 9 kuruşa, İzmir'de 44 lira 54 kuruşa yükseldi.

Brent petrolün fiyatı 1 ay içinde 10 dolardan fazla artış gösterdi.

Dün motorine de 77 kuruş zam gelmişti. İstanbul'da motorin fiyatı 43 lira 52 kuruş, Ankara'da 44 lira 1 kuruşa, İzmir'de 44 lira 53 kuruşa çıktı.

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