Akaryakıt fiyatlarında son durum... Benzin, LPG ve motorinin yükselişi durmuyor! 20 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Brent petrolün varil fiyatlarına göre belirlenmektedir. Araç sahipleri sürekli olarak güncel akaryakıt fiyatlarını internet aracılığıyla öğrenmeye çalışmaktadır. Peki bugün akaryakıt fiyatları kaç TL'den değer buldu?

BUGÜN GÜNCEL AKARAYKIT FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Güncel akaryakıt fiyatları her gün yeniden duyurulur. Peki 20 Ocak'ta hangi ilde benzin kaç TL oldu?



İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA 20 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:36.91 TL/LT

Motorin: 40.26 TL/LT

Otogaz: 20.28 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA 20 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 36.82 TL/LT

Motorin: 40.19 TL/LT

Otogaz: 19.76 TL/LT

ANKARA'DA 20 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37.54 TL/LT

Motorin: 40.96 TL/LT

Otogaz: 20.15 TL/LT

İZMİR'DE 20 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37.76 TL/LT

Motorin: 41.16 TL/LT

Otogaz: 19.87 TL/LT