Akaryakıtta dev zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun hızla artması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL'lik bir zam geldi.

Gelen zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye çıktı.

Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve 21,27 TL'den satılacak. Dolar kurunun 23 liranın üzerine çıkması üzerine vatandaşlar akarkayıt fiyatlarına gelecek olan yükselişten endişeli.

BENZİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatlarına gelen zam sonrasında benzin fiyatlarında da benzer bir zam uygulanabileceği haberleri gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre Cuma günü benzine 2. 35 TL zam gelebileceği belirtildi.

OPEC + grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, FED politikası ve Çin ve Rusya’dan gelen haberler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yurt içinde ise küresel etkilerin yanı sıra dolar kurundaki tarihi yükseliş fiyatlara yeni zam beklentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Mazot fiyatlarına gelen 1 lira 36 kuruşluk zam sonrasında takip eden dönemde benzin fiyatlarının da artması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 21,24 TL Motorinin litre fiyatı 20,73 TLLPG litre fiyatı 10,47 TL

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 21,24 TL Motorinin litre fiyatı 20,73 TLLPG litre fiyatı 10,47 TL

Ankara

Benzinin litre fiyatı 21,64 TL Motorinin litre fiyatı 21,16 TLLPG litre fiyatı 10,67 TL

İzmir

Benzinin litre fiyatı 21,66 TL Motorinin litre fiyatı 21,29 TLLPG litre fiyatı 10,52 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor