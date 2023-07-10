Akaryakıtta KDV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar yetmedi.

Bu kez akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26 lira 65 kuruşa, Ankara'da 27 lira 13 kuruşa, İzmir'de 27 lira 15 kuruşa yükseldi.

Motorin ise İstanbul'da 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da 25 lira 67 kuruşa, İzmir'de ise 25 lira 78 kuruşa satılıyor.

KDV artışından otogaz fiyatları da etkilendi. Otogaz grubuna yüzde 15 zam geldi.