Akbank'tan turizm sektörüne dijital destek

Akbank, dijital çözümlerle turizm ekosistemine değer katmayı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

Sude İnak Sude İnak
Akbank'tan turizm sektörüne dijital destek
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Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye'nin turizm sektöründeki büyüme potansiyelini vurgulayarak, bankanın sektöre dijital çözümlerle değer katma amacını açıkladı. Gür, bankanın dijital kanallarda yaptığı geliştirmelerle, turizm işletmelerinin süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan turizm sektörüne sundukları finansman çözümleriyle, sektörü desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Gür, turizmin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle ilgili risklere karşı kırılgan bir sektör olduğuna dikkat çekerek, Akbank olarak çevre dostu projelerle sektörde sürdürülebilir bir anlayışı güçlendirmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti. Banka, 2021 yılında başlattığı Mavi Finansman Ürün Paketi ile, turizm sektöründeki işletmeleri iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yönelik yatırımlar yapmaya teşvik ediyor.

Gür, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısını pekiştirmek ve yeni fırsatlar yaratmak için iş birliğine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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