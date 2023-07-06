Alkole ve sigaraya zam geldi! işte yeni fiyatlar

ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirlenirken bir zam da alkollü içecek bira da görüldü.

ALKOL VE SİGARADA ÖTV YÜZDE 14,81 OLDU

Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında gerçekleşti. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 arttı.

Buna göre alkollü içeceklerden bira da ÖTV oranında artıştan etkilendi.

Piyasadan alınan son bilgiye göre en çok bilinen ve tüketilen bira markalarının yeni liste fiyatı aşağıdaki gibi oldu:

ALKOL ZAMMI SONRASI GÜNCEL İÇKİ FİYATLARI TEMMUZ 2023

• Efes Pilsen 50cl Şişe : 49,50₺, +1₺, Depozito.

• Efes Pilsen 50cl Kutu : 50₺,

• Efes Pilsen 30cl Serçe : 40₺, +1₺, Depozito.

• Efes Pilsen 1Lt. Kutu : 100₺,

• Efes Malt Şişe 50cl : 47₺, +1₺, Depozito.

• Efes Malt Kutu 50cl : 46₺,

• Efes Malt Mini 25cl : 35₺,

• Efes Özel Seri 50cl : 52₺,

• Efes Xtra Kutu 50cl : 58₺,

• Efes Xtra Shot : 40₺,

• Bomonti Şişe 50cl : 56₺,

• Bomonti Filtresiz 50cl : 58₺

• Bomonti Filtresiz Kutu 50cl : 58₺,

• Yarım Kutu 45cl : 40₺,

• Miller 33cl Şişe : 45₺,

• Miller 50cl Şişe : 55₺,

• Bud Şişe 50cl : 54₺,

• Bud Kutu 50cl : 54₺

• Beck's Şişe 50cl : 52₺

• Beck's Kutu 50cl : 52₺,

• Corona 50cl Şişe : 82₺,

• Amsterdam Şişe & Ku₺u : 82₺,

• Belfast Kutu 50 cl : 55 ₺,

• Efes Reserve 50 cl : 55₺

• Bremen Kutu 50cl : 40 ₺,

• Bremen yüksek alkollü 50 cl : 50₺