Altın fiyatları sert düştü! İşte altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi geldi. Gelen son dakika açıklamasında gram ve çeyrek altın fiyatlarında birkaç saat içinde hızlı şekilde düşüş oldu. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz piyasalarda son durum.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Gram altın fiyatında abi bir düşüş görüldü. Yaşanan gerileme ile birlikte gram ltın 30 liradan fazla düştü. Gelen son verilere göre 1 gram altın 1717 TL seviyesinden 1686 TL'ye kadar geriledi. İşte gram altında yaşanan düşüşün grafiği:

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Son verilere göre gündüz 2837 liraya kadar çıkan çeyrek altın, ons fiyatında yaşanan düşüşle birlikte 2783 TL'ye kadar geriledi. Diğer altın fiyatları şu şekilde:

ALTIN/ONS

1.946,82

ALTIN/GR SPOT

1.683,83

CUMHURİYET ALTINI

10.978

ZİYNET ALTINI

10.977,70

YARIM ALTIN

5.506,12

ATA ALTIN

11.500,86

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

1.119,87

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

1.634,20

GREMSE ALTIN

27.747,00

52.506