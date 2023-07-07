Altın fiyatlarında son durum ne? 7 TEMMUZ 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusu cevabı merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 7 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? 7 TEMMUZ 2023 güncel altın fiyatları
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Ekonomi haberleriyle ilgilenenler bugünün piyasasını da takip ediyor. Altın fiyatları da vatandaşların ve yatırımcıların düzenli olarak takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Birçok kişi ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?'' sorusunun cevabını arıyor.

Altın fiyatlarında son durum ne? 7 TEMMUZ 2023 güncel altın fiyatları - Resim : 1

Merkez Bankası'nın kararları altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Türkiye'de en çok kullanılan yatırım araçlarının başında gelen altının özel günlerde hediye olarak kullanılması da fiyatlarını etkilemektedir. Piyasadaki ve gündemdeki gelişmeler de altının hareket yönünü belirlemektedir.

Altın fiyatlarında son durum ne? 7 TEMMUZ 2023 güncel altın fiyatları - Resim : 2

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 7 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? 7 TEMMUZ 2023 güncel altın fiyatları - Resim : 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 7 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın (TL/GRAM) -- 1.607,17 (Alış) | 1.607,43 (Satış)
Altın (ONS) -- 1.916,51 (Alış) | 1.916,79 (Satış)
Çeyrek Altın -- 2.609,00 (Alış) | 2.662,00 (Satış)
Yarım Altın -- 5.202,00 (Alış) | 5.324,00 (Satış)
Cumhuriyet Altını -- 10.387,00 (Alış) | 10.600,00 (Satış)
22 Ayar Bilezik -- 1.471,77 (Alış) | 1.482,49 (Satış)

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