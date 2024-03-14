Altın fiyatlarında tahminler yukarı doğru! 14 Mart altın fiyatları...

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, ons altında fiyatın bu yıl fiyat tahminini değiştirdi. Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 195,15 dolara ulaşmasının ardından "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor.

Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi ile birlikte yaşanan düşüşün ardından yeni güne yatay başladı. Haber 7'ye konuşan analist Eda Karadağ, altında yönün yukarı olduğunu belirtti. Hangi seviyelerin alım fırsatı olacağını açıkladı. ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentileri aşmasına dikkat çeken Karadağ, Fed'in haftaya gerçekleşecek faiz toplantısında vereceği mesajların piyasalar için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

"Son dönemde Fed'den gelen açıklamalar faiz indiriminin yakın zamanda olmayacağını gösteriyor" diyen Karadağ, piyasanın gelecek hafta Fed'den bir aksiyon beklemediğini, karar metnindeki mesajlar ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını yakından takip edeceğini belirtti. Faiz indirimleri ötelendikçe altında kar satışlarının yaşandığını belirten Karadağ, yatırımcıların veri bazlı hareketlerde dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Karadağ, "Ana resme baktığımızda ons altın 2 bin 100 ve 2 bin dolar aralığında şekilleniyor. Altında yukarı yönlü potansiyel devam ediyor. Gram altının ise 2 bin 500 ve 2 bin 800 lira aralığında yıl sonunu kapatması bekleniyor" diye konuştu. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Karadağ, mevcut pozisyonlarını korumaları gerektiğinin altını çizdi. "Yeni alımlarda ise ons altındaki düzeltme hareketleri fırsat olabilir" dedi.

14 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.245,02

Gram altın satış: 2.245,32

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.955,00

Çeyrek altın satış: 4.089,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.911,00

Yarım altın satış: 8.081,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.160,00

Tam altın satış: 16.430,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.012,00

Cumhuriyet altını satış: 16.254,00

ATA ALTIN NE KADAR?