Altın piyasasında hareketlilik

Vatandaşlar yatırımlarını enflasyondan korumak için altına yöneliyor. İşte altında yeni rakamlar...

Mert Sagit Mert Sagit
Altın piyasasında hareketlilik
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Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan ilerlemenin ardından, bugün altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın 3 bin liranın altına düşerken, çeyrek altın 4 bin 970 lira oldu. Peki 9 Kasım 2024 altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

9 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.968,05 TL

Gram altın satış: 2.968,42 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.970,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.035,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.940,00 TL

Yarım altın satış: 10.063,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.880,00 TL

Tam altın satış: 20.056,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.430,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 20.739,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.415,00 TL

Ata altın satış: 20.585,00 TL

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