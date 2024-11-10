Altın piyasasında hareketlilik
Vatandaşlar yatırımlarını enflasyondan korumak için altına yöneliyor. İşte altında yeni rakamlar...
Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan ilerlemenin ardından, bugün altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın 3 bin liranın altına düşerken, çeyrek altın 4 bin 970 lira oldu. Peki 9 Kasım 2024 altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?
9 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.968,05 TL
Gram altın satış: 2.968,42 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.970,00 TL
Çeyrek altın satış: 5.035,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.940,00 TL
Yarım altın satış: 10.063,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.880,00 TL
Tam altın satış: 20.056,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.430,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 20.739,00 TL
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.415,00 TL
Ata altın satış: 20.585,00 TL