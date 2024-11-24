Altın yatırımcıları dikkat! Uzmandan yıl sonu tahmini

Finansal analist Mehmet Ali Yıldırımtürk, kasım ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatlarının yönüyle ilgili önemli tahminlerde bulundu. Yıldırımtürk, yıl sonu için gram altının fiyatına dair beklentilerini de açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Altın yatırımcıları dikkat! Uzmandan yıl sonu tahmini
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Finansal analist Mehmet Ali Yıldırımtürk, kasım ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatlarının yönüyle ilgili önemli tahminlerde bulundu. Yıldırımtürk, altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceğini dair tahminlerini paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Yıldırımtürk'ün açıklamaları şöyle: 

İç piyasada altın ithalatındaki kota nedeniyle zaman zaman arz ve talebin birbirini dengelememesi sonucu altın fiyatlarında dış piyasayla iç piyasa arasında farkın 140 dolar/ons’a kadar yükseldiği yani kiloda 4.500 dolara kadar ulaştığı bilgisini veren Yıldırımtürk şunları söyledi, “Nitekim bu hafta içinde bunları da gördük. Fiyat farkı daha sonra da 3.700-3.600 dolara kadar geriledi. Bu da içerideki gram-TL fiyatını etkiliyor. O gerileme sırasında, yani altın 2.530 dolar seviyesine indiğinde içeride 24 ayar altının gram fiyatı 2.950 TL’ye kadar gerilemişti.  Sonrasında 3.160- 3.170 seviyesine tekrar yükseldi.

ALTINDA SON DURUM NE OLACAK?

Muhtemelen bu süreçte 2.200-2.500 bandında bir fiyat aralığında hareket edecek sene sonuna kadar. Gerilemelerde biraz zor olsa da 3.050’yi görebiliriz. Yükselişlerde ilk etapda direnç seviyemiz 3.200 TL. Yıl sonunda altının 3.500 TL seviyesinden seneyi kapatabilir diye düşünüyorum.”

İç piyasada yatırımcıların altına olan heyecanının devam ettiğini dile getiren Yıldırımtürk, “Vatandaş enflasyondaki düşüşe hâlâ inanmadığı için birikimiyle veya gelirinin ayırabildiği kısmıyla küçük miktarlarda da olsa altın alımlarına devam ediyor.  Emlak ve ikinci el otomobil alımı için altın bozduranlar yükselen fiyatlarla birlikte sınırlı da olsa yeniden satışa geçti ama alış tarafında heyecan devam ediyor. Düşen fiyatalar alım için bir fırsat olarak değerlendiriliyor” açıklamasını yaptı.

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