Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanından 'bekleme' uyarısı geldi!

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, altın almayı düşünen yatırımcılara temkinli olmalarını tavsiye etti. Erbaş, altının fiyatlarının önümüzdeki 12-14 aylık dönemde 2.300-2.700 dolar arasında dalgalanabileceğini belirterek, yatırımcıların kısa vadede risk alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

'ALTINDA DOLAR VE FAİZ ETKİSİ'

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Tonguç Erbaş altına yatırım için temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Tahvil faizleri, hisse senedi piyasası, altın ve doların ABD seçimi öncesinde bir nebze değer kazanmaya devam ettiğini belirten Erbaş, “Son dönemde Trump'ın seçilme ihtimali devam ederken de zirveleri gören bu 4 üründe de yükseliş ivmesi devam ediyordu. Trump'ın seçilmesi bu 4 ürünün üçünü yukarı doğru itmeye devam ediyor. Hem tahvil faizleri hem dolar hem de endeksler, yükselişini sürdürüyor. 4’ü bir arada hareket edemeyeceği için altında da güçlü dolar ve güçlü faiz etkisinin negatif yansımasını görüyoruz” diye konuştu.

'ŞU AN İÇİN FIRSAT DİYEMEM'

Ons altında 2.700 doların altına geri çekilme olduğunu belirten Erbaş, “2.700 doların altında, hatta yılsonuna kadar belki 2.600 dolarların altına gelecek bir ons altın olursa, 2.300-2.700 dolar arasında 12-14 aylık dönem yaşanabilir. Dolayısıyla fırsat olduğundan çok emin değilim. Biraz daha beklemek lazım.

Altında çok iyi bir getiri oldu. Mesela son bir yılda en iyi oransal getiriyi yüzde 60’ın üzerinde gram altınla yüzde 100’ün üstünde Bitcoin sağlamış. Dolayısıyla bu süreçte hem kâr realizasyonu hem de aday profilinin altın üzerinde yaratabileceği baskı nedeniyle biraz bekleyip, bahsettiğim teknik seviyelerde ne olacağını görmemiz lazım.

Yani şu an için fırsat diyemem. Yıl sonu için 2.700-2.800 dolar beklentimiz vardı. Bunu hemen seçim öncesinde yakaladık. Ama şu anda biraz bence yatırımcılar temkinli olmalı. Yani fırsat olup olmadığını ancak tekrar 2.700 doların üzerine çıktığında değerlendirmeli” açıklamasını yaptı.