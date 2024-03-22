Altını olanlar dikkat! Altın tarihi seviyeleri gördü... 22 Mart altın fiyatları...

Global piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed toplantısı fiyatlamaları devam ediyor. Karar sonrasında 2024 yılı için üç faiz indirimi beklentisi devam etti. Fed yetkilileri enflasyondaki son yükselişten endişe duymadıklarını göstererek bu yıl için üç faiz indirimi beklentilerini koruması ile birlikte değerli metaller pozitif fiyatlamalara sahne olurken dolar talebi hız kesti.

ONS ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı negatif. Dolar Endeksi 104,2 seviyesinde yer aldı. Ons altın ise Fed toplantısı sonrasında dün kazançlarını korumaya çalıştı. Kar satışlarıyla beraber 2.200 dolar seviyelerinden 2.180 dolar seviyelerine çekildi. Şu sıralar ise 2.173 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN İÇİN İSLAM MEMİŞ’TEN UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarında yaşanan duruma dair yaptığı değerlendirmesinde, “Gram altında her gün yeni bir rekorun kırıldığını bize göstermiş oluyor. Uzun vadede beklentimiz aynı. 3000-3500 lira aralığı ama kısa vadede biraz dikkat etmekte fayda var. Nisan ayı, mart ayına kıyasla biraz daha sakin bir seyirde geçebilir. Kâr satışlarına mahkum olan bir ons altın ve gram altın var. Bugünlerde gram altının karşısında mesela euronun, sterlinin veya borsanın daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır altın fiyatlarında. Buraları takip etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

22 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.249,29

Gram altın satış: 2.249,64

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.090,00

Çeyrek altın satış: 4.308,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.107,00

Yarım altın satış: 8.414,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.362,00

Tam altın satış: 17.105,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.491,00

Cumhuriyet altını satış: 16.740,00

ATA ALTIN NE KADAR?