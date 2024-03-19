Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Çarşamba günü... 19 Mart altın ve döviz fiyatları...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, haftanın değerlendirmesini Tv100'deki köşe yazısında yaptı. Hangi tarihlere, hangi verilere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Memiş, altın, gümüş, dolar, euro ve diğer yatırım araçlarında nasıl bir haftanın yatırımcıları bekleyebileceğine dair ipuçları verdi.

"Piyasaların genel beklentisi Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Benim öngörüm de aynı yönde. Ancak Fed’in Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlaması piyasalar için sürpriz olmaz. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sürecin şifrelerini alacağız.

Peki Çarşamba gününe kadar ne olabilir?

Dolar endeksi (dxy), Fed’in kararına kadar güçlü durabilir. Dolar karşısındaki tüm varlıklarda geri çekilmeler bekliyorum. Elinde dolar bulunduranlar çarşamba gününe kadar fırsatları iyi değerlendirmeli. Altın ve gümüşün ons fiyatlarında gerileme bekliyorum.

Ons altında 2.120 dolar, gümüşün ons fiyatında 24,70 dolar destek seviyeleri var. Sonra tekrar yükseliş başlamasını bekliyorum.

Ons altın, gram altın, gram gümüş, ons gümüşte geri çekilme olacak uyarılarım vardı. 2155'e kadar gerileyen ons altın gördük. Gram altın fiziki altın tarafında 2438 liradaydı. 2385'e kadar geriledi. Tekrar hızlı yükselişle rekor tazeledi cuma günü gram altın ve 2459 lirayı gördü.

Sert geri çekildi, bir gün sonra yani cuma günü de rekor tazeledi. 2500, 2700 ve 3000 lira beklentimiz devam ediyor gram altında. Her ayı rekorlar bizim için sürpriz olmayacak. Ekonomi yönetimi doların yükselmeyeceğini açıklıyor, beraberinde gram altın yükselişte sınırlı kalacak mı, zaman gösterecek. Bu yıl 3000 lirayı görecek diyor gram altın, bakalım" ifadelerini kullandı.

19 MART ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI

ABD Doları: 32,32 (Alış) - 32,33 (Satış)

EURO: 35,14 (Alış) - 35,52 (Satış)

STERLİN: 41,21 (Alış) - 42,42 (Satış)

1 DOLAR = 32,33 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.248,16

Gram altın satış: 2.248,41

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.076,00

Çeyrek altın satış: 4.235,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.104,00

Yarım altın satış: 8.345,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.553,00

Tam altın satış: 17.088,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.619,00

Cumhuriyet altını satış: 16.629,00

ATA ALTIN NE KADAR?