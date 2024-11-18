Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya yükseldi

Gün içinde 2 milyon 856 bin lira ile 3 milyon 26 bin lira arasında değişen altın fiyatı, bir önceki kapanış fiyatı olan 2 milyon 980 bin liraya kıyasla %1,4 oranında artış gösterdi.

Piyasada, altın işlemlerinin toplam hacmi 13 milyar 31 milyon 169 bin lira olurken, toplam işlem miktarı 4.505 kilogramı buldu. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 13 milyar 303 milyon 194 bin liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank ve Vakıf Katılım yer aldı.