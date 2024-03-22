Antalya turizm sezonuna hazırlanıyor! Bu yılda Rusya'dan gelen turistler kazancı belirleyecek

Turizmin başkenti Antalya’da sektör, yeni sezona hazırlanıyor. Kemer ilçesinde esnafından otelcisine turizmin tüm paydaşlarına göre Rus turistler vazgeçilmez. Kaynak pazar Rusya, onların işini de geleceğini de belirliyor. Sektör, Rusya kapısının sonuna kadar açılması için kalıcı çözüm istiyor.

Editör: Uğur Çam

Yeni turizm sezonuna sayılı günler kaldı. Hazırlıklara başlayan sektör için bu yıl da kazancı Rusya’dan gelecek misafirler belirleyecek. Turizmin başkenti Antalya’nın Kemer ilçesi, Rus turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Deyim yerindeyse Kemer Rusları, Ruslar Kemer’i seviyor.

Esnafa göre Rusların yeri asla doldurulamaz. Geçen yıl Rusya’dan turist akışında bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Turizm esnafı artık sorunların çözülmesini istiyor.

Kemerli turizmciler, huzurlu, sorunsuz ve kazançlı bir sezon geçirmek istiyor.

Antik kentin karşılama merkezi açıldıAntik kentin karşılama merkezi açıldıKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Antalya # turizm # Kemer # antalya # rusya
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