Antalya turizm sezonuna hazırlanıyor! Bu yılda Rusya'dan gelen turistler kazancı belirleyecek

Yeni turizm sezonuna sayılı günler kaldı. Hazırlıklara başlayan sektör için bu yıl da kazancı Rusya’dan gelecek misafirler belirleyecek. Turizmin başkenti Antalya’nın Kemer ilçesi, Rus turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Deyim yerindeyse Kemer Rusları, Ruslar Kemer’i seviyor.

Esnafa göre Rusların yeri asla doldurulamaz. Geçen yıl Rusya’dan turist akışında bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Turizm esnafı artık sorunların çözülmesini istiyor.

Kemerli turizmciler, huzurlu, sorunsuz ve kazançlı bir sezon geçirmek istiyor.