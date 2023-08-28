Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

EN YÜKSEK MTV BEDELİ

MTV’nin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. Bu kapsamda hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de böylece belli oldu. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve altı motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2.120 lira MTV ödenecekti. Ancak ek vergi ile bu miktar ikiye katlanaca ve ödenecek tutar 4 bin 240 TL olacak. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202 bin 304 TL’ye kadar yükselecek.