ASAL Araştırma'nın anketine göre, en büyük sorun hayat pahalılığı!

Asal Araştırma şirketinin yaptığı anketin sonuçları, vatandaşın en önemli gündeminin geçim derdi olduğunu ortaya koydu.

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ASAL Araştırma'nın anketine göre, en büyük sorun hayat pahalılığı!
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Asal Araştırma şirketinin yaptığı anketin sonuçları, vatandaşın en önemli gündeminin geçim derdi olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 65'i, Türkiye'nin en önemli sorununun hayat pahalılığı olduğuna söyledi. Ankete göre, vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceği görüşünde…

ASAL Araştırma'nın anketine göre, en büyük sorun hayat pahalılığı!

VATANDAŞIN GÜNDEMİ EKONOMİ: EN CAN ALICI SORUN HAYAT PAHALILIĞI…

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Mayıs tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette “geçim derdi” öne çıktı.

Araştırmada, katılımcılara ilk olarak, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 65'i "Ekonomi / Hayat pahalılığı" yanıtını verdi. Ankette, önemli ikincil sorun olarak da yüzde 7,3 ile adalet ve hukuk sistemi yer aldı. Ardından yüzde 4 ile işsizlik, yüzde 3,1 ile terör sıralandı.

ASAL Araştırma Şirketi, vatandaşa "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" diye sordu. Birinci sırada hiçbir parti yer almadı. Vatandaşların 34,7'si soruya "Hiçbiri" yanıtını verdi.

"Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer" diyenlerin oranı yüzde 26'da "CHP çözer" diyenlerinki ise yüzde 17,5'te kaldı.

Vatandaşların yüzde 7,8’i ise, soruya “fikrim yok” yanıtını verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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