ASELSAN ile Savunma Sanayii arasında iki yeni anlaşma imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında iki anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri 135,1 milyon euro, diğeri ise 1 milyar 635,4 milyon TL değerinde.
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ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik olarak toplam 135,1 milyon avro ve 1 milyar 635,4 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı