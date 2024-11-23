ASELSAN ile Savunma Sanayii arasında iki yeni anlaşma imzalandı

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik olarak toplam 135,1 milyon avro ve 1 milyar 635,4 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.