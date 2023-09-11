Asgari ücret belli oldu mu? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Yeni asgari ücret...

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündemi bir kez daha maaş zammı oldu. 2024 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı büyük bir merakla bekleniyor. Bu zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak tahmin ediliyor. 2024 için asgari ücret tahminleri netleşmeye başladı ve yeni yılda asgari ücrete yüzde 40'lık bir zam yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN AÇIKLADI!

Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sunduğu 'Para Politika' programının canlı yayın konuğu olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda asgari ücrette yüzde 50'ler civarında bir artış beklediğini ifade ederek "Çünkü 2024'ten itibaren artık asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Asgari ücret 17 bin TL'yi geçer ancak maliyeti çok artar. Sigorta pirimlerinde devlet desteği olmaması durumunda işverenler sigortasız eleman çalıştırma yoluna giderler. Türk çalışan tercihi azalır." uyarısında bulundu.