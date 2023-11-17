Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Fatih Portakal Kulis Bilgisi Verdi

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ne kadar zam geleceği de merak edilmeye başlandı.

Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.

YouTube kanalı üzerinden yayın yapan gazeteci Fatih Portakal, 2024 yılı asgari ücreti ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı. Portakal, "Aralık son haftasın asgari ücretin kaç lira olacağını öğreneceğiz. 2024 yılında da 2 kez mi belirlenecek onu bilmiyorum. Ama anladığımız kadarıyla tekten gidecekler" dedi.

"16 Bin 500 Lira Civarı"

Tarafların aralık ayında toplanacağını belirterek, edindiği kulis bilgisini paylaşan Portakal, "Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Portakal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: '18 bin telaffuz edilmiş fakat çalışma maliyeti çok etkileyeceği için işveren tarafından istenmiyormuş. İktidar da enflasyon hedefinden sapma olacağı için istemiyormuş.'