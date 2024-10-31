Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Türkiye’de milyonlarca iş­çiyi ilgilendiren 2025 as­gari ücret görüşmeleri öncesinde ‘oran’ tartışmaları da alevlendi. Ücretin belirlenme­sinde ‘hedef enflasyon mu, yılso­nu enflasyonu mu’ dikkate alına­cak sorusu henüz cevap bulama­mışken, görüşmeler öncesinde IMF’nin % 25 oranında sınırlı bir asgari ücret artışı önermesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da benzer bir orana işaret etmesi, asgari ücretteki artışın %20-25 ile sınırlı kalaca­ğı sinyallerini veriyor.

İşçi sendikaları ise Asgari Üc­ret Tespit Komisyonu’nun ada­letli ve kapsayıcı olmadığına ina­nıyor. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, tüm tarafların eşit bir şekilde yer aldığı bir komisyonun kurulması ve o komisyon tarafından tespit edilmesi gerekliliğine dikkat çe­kerken, Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) Baş­kanı Ergün Atalay ise “Çalışanla­rın insan onuruna yakışır şekil­de yaşamasını istiyoruz” diyerek alanın sesine kulak verilmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikala­rı Konfederasyonu (DİSK) Ge­nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin sembolik bir üc­ret olmadığını belirterek, enf­lasyon altında bile isteye ezdiril­diğini söyledi. Kamu Emekçile­ri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da asgari ücrete yapılacak zammın enflasyonu artırdığı gi­bi bir yaklaşım asla kabul etme­diklerini belirterek, “Bütçedeki kara deliğin nedeni asgari ücret değil” dedi.