Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını bekliyor. Peki kulislerde konuşulan ve tarafların beklediği rakamlar ne? İşte ayrıntılar...
Türkiye’de milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2025 asgari ücret görüşmeleri öncesinde ‘oran’ tartışmaları da alevlendi. Ücretin belirlenmesinde ‘hedef enflasyon mu, yılsonu enflasyonu mu’ dikkate alınacak sorusu henüz cevap bulamamışken, görüşmeler öncesinde IMF’nin % 25 oranında sınırlı bir asgari ücret artışı önermesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da benzer bir orana işaret etmesi, asgari ücretteki artışın %20-25 ile sınırlı kalacağı sinyallerini veriyor.
İşçi sendikaları ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun adaletli ve kapsayıcı olmadığına inanıyor. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, tüm tarafların eşit bir şekilde yer aldığı bir komisyonun kurulması ve o komisyon tarafından tespit edilmesi gerekliliğine dikkat çekerken, Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay ise “Çalışanların insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını istiyoruz” diyerek alanın sesine kulak verilmesini istedi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin sembolik bir ücret olmadığını belirterek, enflasyon altında bile isteye ezdirildiğini söyledi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da asgari ücrete yapılacak zammın enflasyonu artırdığı gibi bir yaklaşım asla kabul etmediklerini belirterek, “Bütçedeki kara deliğin nedeni asgari ücret değil” dedi.