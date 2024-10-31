Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını bekliyor. Peki kulislerde konuşulan ve tarafların beklediği rakamlar ne? İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
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Türkiye’de milyonlarca iş­çiyi ilgilendiren 2025 as­gari ücret görüşmeleri öncesinde ‘oran’ tartışmaları da alevlendi. Ücretin belirlenme­sinde ‘hedef enflasyon mu, yılso­nu enflasyonu mu’ dikkate alına­cak sorusu henüz cevap bulama­mışken, görüşmeler öncesinde IMF’nin % 25 oranında sınırlı bir asgari ücret artışı önermesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da benzer bir orana işaret etmesi, asgari ücretteki artışın %20-25 ile sınırlı kalaca­ğı sinyallerini veriyor.

İşçi sendikaları ise Asgari Üc­ret Tespit Komisyonu’nun ada­letli ve kapsayıcı olmadığına ina­nıyor. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, tüm tarafların eşit bir şekilde yer aldığı bir komisyonun kurulması ve o komisyon tarafından tespit edilmesi gerekliliğine dikkat çe­kerken, Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) Baş­kanı Ergün Atalay ise “Çalışanla­rın insan onuruna yakışır şekil­de yaşamasını istiyoruz” diyerek alanın sesine kulak verilmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikala­rı Konfederasyonu (DİSK) Ge­nel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin sembolik bir üc­ret olmadığını belirterek, enf­lasyon altında bile isteye ezdiril­diğini söyledi. Kamu Emekçile­ri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da asgari ücrete yapılacak zammın enflasyonu artırdığı gi­bi bir yaklaşım asla kabul etme­diklerini belirterek, “Bütçedeki kara deliğin nedeni asgari ücret değil” dedi.

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