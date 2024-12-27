Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 Aralık Salı günü yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından 2025'te geçerli olacak asgari ücreti kamuoyuna duyurmuştu.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

2025'te geçerli olacak 22 bin 104 liralık asgari ücretle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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