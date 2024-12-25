Asgari ücretli çalışanlar 22 bin 104 liraya ateş püskürdü! Maaşlar kiraya bile yetmiyor

Asgari ücret aniden yapılan toplantıyla 22 bin 104 lira oldu. Tespit komisyonunun üyeleri TÜRK-İŞ ve asgari ücretli 4 çalışan toplantıya katılmayı reddetti. "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" söylemlerinin balon olduğu ortaya çıktı. Asgari ücretli çalışanlar 22 bin 104 liraya ateş püskürdü.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Milyonların merakla beklediği asgari ücret açıklandı. 2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 lira oldu.

Ani bir kararla akşam saatlerinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, TÜRK-İŞ katılmadı.

Çocuksuz bir ailenin bir aylık ortalama gideri 35 bin lira olurken yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Açıklananan rakama göre bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 30 bin 500 lira oldu.

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