Av sezonu başladı! Sezonun ilk balıkları tezgahlarda

Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek deniz av sezonunu açtı. Avlanma sezonun ilk günün balıkçılar genellikle mezgit ve istavrit tuttu. Ağa takılan barbun, mezgit ve palamut gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda yerini alan balıklardan mezgit 50 TL, istavrit 50 TL, kefal 50 TL, palamut 4 tane 100 TL, somon 70 TL, levrek 140 TL, sazan 40 TL’den satışa sunuluyor.

AV SEZONU BAŞLADI! İLK BALIKLAR TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI!

İlk gün tezgahlarda en çok mezgit ve istavritin bulunduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezonu açtık ve bugün itibarıyla 'Vira Bismillah' dedik. İlk gün olduğu için tezgah biraz zayıf ama gene bir şeyler var. Mezgit ve istavrit var. Alabalık, çupra, palamut gibi çeşitli balıklar var. Geçen sene palamut bolluğu vardı. Bu sene ise denizde hamsi gözüküyor. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek” dedi.

Vatandaşlar ise hamsiyi ve balık yemeyi özlediklerini, yeni sezon açılmasıyla ucuz balık yemeyi umduklarını ifade ettiler.