Aydın ve Diyarbakır Büyükşehir belediyeleri personel alacak! Başvurular başladı

Aydın ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri tarafından istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALACAK

6 Büro işçisi

1 Traktör şoförü

1 Su Kanal İşçisi

Adaylar başvurularını 21 Mart - 25 Mart tarihleri arasında, kılavuzda belirtilen internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. KILAVUZ: https://media.iskur.gov.tr/102963/diyarbakir-buyuksehir-bld-personel-a-s-21-03-2025.pdf

AYDIN BÜYÜKŞEHİR 25 PERSONEL ALACAK

Başvuru şartları:

Belediye bünyesine 15 beden işçisi ve 10 ağır vasıta şoförü olmak üzere 25 personel alınacak.

Ağır vasıta şoförü:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2. 18 yaşını bitirmiş olmak 50 yaşını doldurmamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

5. Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

6. Aydın il sınırları içerisinde ikamet etmek

7. En az C sınıfı ehliyete sahip olmak

Beden işçisi:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

2. 18 yaşını bitirmiş olmak 50 yaşını doldurmamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

5. Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

6. Aydın il sınırları içerisinde ikamet etmek

Adaylar başvurularını 21 Mart - 23 Mart tarihleri arasında, e-posta adresi mail göndererek veya başvuru adresine gelerek yüz yüze başvuru yapabilirler. KILAVUZ: https://media.iskur.gov.tr/102964/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-24-03-2025.pdf