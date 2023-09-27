Aydınlı Üretici Pamuk Fiyatının Açıklanmasını Bekliyor

Pamuğun maliyeti kilo başına 22 lira. Üretici 45 lira taban fiyat bekliyor. Aydın Nazilli'de 2200 dönümde pamuk eken çifti Kemal Göven, çiftçinin zor şartlarda üretim yaptığını söylüyor. Bir an önce pamuk fiyatının açıklanmasını bekliyor. Gönen, üretim aşamasında teknolojinin daha çok kullanılmasını gerektiğini de düşünüyor. 2 yıldır teknolojiyi kullanan üretici iş gücü kaybını da önlemiş oluyor.



