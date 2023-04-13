Karadeniz gazında son hafta: Bakan Dönmez Karadeniz gazının karaya bağlanacağı tarihi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de AK Parti aday tanıtım toplantısı ve iftar yemeğine katıldı.Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

ESKİŞEHİR'E YENİ LİTYUM TESİSİ

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka lityum tesislerinin tam kapasite çalışması için yeni bir tesisin temellerini atacaklarını duyurdu. Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'nin ilk pilot lityum tesisini Eskişehir Kırka'da kurmuştuk. İnşallah bu yıl içerisinde yine Kırka'da tam kapasite çalışacak lityum tesisinin de temelini atacağız. Tüm bu yatırımlar istihdam demek. Tüm bu yatırımlar Eskişehir'e gelir demek. Eskişehir'in büyümesi demek. Beraberinde yeni yatırımları da şehrimize çekmesi demek.

"KARADENİZ GAZI 20 NİSAN'DA KARAYA BAĞLANACAK"

Bakan Dönmez, Eskişehir'in TANAP'ın dağıtım merkezi olduğunu belirtti. Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: